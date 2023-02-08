Вблизи Соледара ВСУ уничтожили САУ Мста-С и пушку Д-20 армии рф

Артиллеристы 45-й бригады ВСУ ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Мста-С и пушку Д-20 армии рф в районе Соледара.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.
На записи можно увидеть уничтожение артиллерии оккупантов в Соледаре.
Украинские воины прямой наводкой ударили по САУ Мста-С и гаубице Д-20 россиян.
Также командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди опубликовал запись ликвидации российских захватчиков на северных окраинах Бахмута.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.
На записи можно увидеть уничтожение артиллерии оккупантов в Соледаре.
Украинские воины прямой наводкой ударили по САУ Мста-С и гаубице Д-20 россиян.
Также командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди опубликовал запись ликвидации российских захватчиков на северных окраинах Бахмута.
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