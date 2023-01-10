Вблизи Соледара без вести пропали двое волонтеров из Великобритании – полиция

19:22 09 января Киев, Украина





Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области. Вблизи Соледара на Донетчине без вести пропали двое волонтеров из Великобритании 28 и 48 лет. Они выехали из Краматорска в Соледар. Полиция объявила их в розыск.Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

"7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров - граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет", - говорится в сообщении.

Накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, после чего связь с ними исчезла.



Полиция осуществляет следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождение пропавших. Правоохранители по указанному факту открыли уголовное производство в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести).



Полиция обращается ко всем, кто мог видеть пропавших граждан или имеете любую информацию о них, уведомить ее полицию по номеру 102 или 050-473-30-55.