Вблизи охваченной пожарами Греции утром произошло мощное землетрясение

11:50 01 августа Киев, Украина

Грецию, которая борется с обширными лесными пожарами, настигло еще одно испытание – землетрясение. По информации, поступившей сегодня, 1 августа, от Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции.

Подземные толчки зафиксировали в 04:31 по времени UTC (07:31 по Киеву – ред.). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают более 30 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Не поступали также сообщения об угрозе цунами.

Напомним, на этой неделе у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Тогда была объявлена угроза цунами.