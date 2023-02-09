Вблизи Кременной уничтожена российская машина поддержки танков "Терминатор"

12:45 09 февраля Киев, Украина

Украинские воины ликвидировали российскую машину поддержки танков "Терминатор" под Кременной на Луганщине.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
 
"Недавно орки на своем главном пропагандистском раша ТВ щеголяли боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить.... почти. На фото от луганских защитников именно тот "Терминатор" с рашистского видео, именно та единица, которую так расхваливал пропагандист, и экипаж, командир которого что-то рассказывал о "заразе"...Кременские леса страшные ... особенно для настоящей российской заразы",- отметил Гайдай.
 
Дата эффективной работы сил обороны не раскрывается.