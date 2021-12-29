ВАЗ сбил женщину с детской коляской на переходе

Жуткая авария произошла вчера на Харьковщине. В селе Песочин прямо на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил молодую мать с коляской.

По информации пресс-службы Национальной полиции области, происшествие случилось 17 августа около 15:15. В то время, когда молодая женщина с ребенком в коляске пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил на нее наезд.

Как стало известно, пострадавшая работает медсестрой военного госпиталя. Она проходит военную службу в ВСУ по контракту и сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

В результате ДТП женщина получила многочисленные травмы. Сейчас она находится в реанимации госпиталя, угрозы для жизни нет. Ребенок в ДТП не пострадал и сейчас находится с отцом.

Ранее сообщалось, что во Львове водитель легкового автомобиля выехала на тротуар и дважды сбила пешехода на остановке общественного транспорта.

Также сообщалось, что 12 апреля в городе Лозовая Харьковской области водитель автомобиля сбил женщину-пешехода, а затем вывез ее тело в соседнюю область, сжег и закопал