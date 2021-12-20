"Ваш родственник в беде": в Чернигове задержали телефонную мошенницу

Полиция Чернигова задержала телефонную мошенницу, которая обманным путем выманивала деньги у пенсионеров.
Как сообщает полиция, 15 декабря около 17 часов в полицию обратился мужчина и сообщил, что около часа назад к пожилым родителям его жены позвонили неизвестные. Пенсионеров испугали известием о том, что их дочь якобы в больнице. На ее лечение срочно требуются деньги.
Взволнованные родители отдали незнакомой женщине все свои сбережения – 130 тысяч гривен. Успокоившись, пенсионеры позвонили зятю, который заверил, что с женой все в порядке и сразу обратился в полицию.
Сотрудники Черниговского районного управления полиции в течение часа установили лицо, причастное к преступлению. Это 46-летняя жительница города Сумы, прибывшая в Черниговскую область с преступной целью.
Полицейские задержали причастную к мошенничеству в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователь полиции открыл производство по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Задержанной грозит до трех лет лишения свободы.
В настоящее время полиция проверяет женщину на причастность к аналогичным преступлениям и устанавливает ее подельников. Решается вопрос об объявлении задержанной женщине о подозрении в совершении преступления.
Полиция предостерегает граждан от «телефонных» мошенников и настоятельно рекомендует гражданам составить четкий план действий, который убережет от распространенной мошеннической схемы. Если незнакомец требует срочно передать средства – сразу звоните на «102».
Как сообщает полиция, 15 декабря около 17 часов в полицию обратился мужчина и сообщил, что около часа назад к пожилым родителям его жены позвонили неизвестные. Пенсионеров испугали известием о том, что их дочь якобы в больнице. На ее лечение срочно требуются деньги.
Взволнованные родители отдали незнакомой женщине все свои сбережения – 130 тысяч гривен. Успокоившись, пенсионеры позвонили зятю, который заверил, что с женой все в порядке и сразу обратился в полицию.
Сотрудники Черниговского районного управления полиции в течение часа установили лицо, причастное к преступлению. Это 46-летняя жительница города Сумы, прибывшая в Черниговскую область с преступной целью.
Полицейские задержали причастную к мошенничеству в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователь полиции открыл производство по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Задержанной грозит до трех лет лишения свободы.
В настоящее время полиция проверяет женщину на причастность к аналогичным преступлениям и устанавливает ее подельников. Решается вопрос об объявлении задержанной женщине о подозрении в совершении преступления.
Полиция предостерегает граждан от «телефонных» мошенников и настоятельно рекомендует гражданам составить четкий план действий, который убережет от распространенной мошеннической схемы. Если незнакомец требует срочно передать средства – сразу звоните на «102».
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