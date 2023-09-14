ВАКС заочно арестовал экс-министра здравоохранения Степанова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 13 сентября избрал меру пресечения экс-директору госпредприятия "Полиграфкомбинат", подозреваемому в присвоении и легализации полмиллиарда гривен – заочный арест.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
В июле правоохранители разоблачили масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму свыше 450 млн грн. О подозрении по этому делу было сообщено 5 лицам: бывшему директору и эксначальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат", также физическому лицу. Эстонии направили документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны – директору и менеджеру подконтрольной компании.
По данным НАБУ, в 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию. Обязательным требованием его сотрудничества с иностранными партнерами были поставки продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем, по данным расследователей, он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительское удостоверение) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.
Известно, что в течение 2011-2016 годов полиграфический комбинат "Украина" возглавлял Максим Степанов. С 2017 по 2019 он руководил Одесской ОГА, а в 2019–2021 годах был министром здравоохранения.
Источники в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет именно о Максиме Степанове.
По данным НАБУ, в 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию. Обязательным требованием его сотрудничества с иностранными партнерами были поставки продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем, по данным расследователей, он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительское удостоверение) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.
Известно, что в течение 2011-2016 годов полиграфический комбинат "Украина" возглавлял Максим Степанов. С 2017 по 2019 он руководил Одесской ОГА, а в 2019–2021 годах был министром здравоохранения.
Источники в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет именно о Максиме Степанове.
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