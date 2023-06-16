ВАКС приговорил экс-судью Чауса к 10 годам лишения свободы

10:05 14 июня Киев, Украина

Экс- судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус "прославившийся" в 2016 году взяткой в 150 тысяч долларов, которую закатал в банки и закопал во дворе дома, получил 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в среду, 14 июня.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) решил конфисковать имущество и лишил Чауса права занимать определенные должности в течение трех лет. Его задержали сразу в зале суда.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней. Как пишет ЦПК, Чаус заявил, что будет подавать апелляцию.