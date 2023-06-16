ВАКС приговорил экс-судью Чауса к 10 годам лишения свободы

Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус "прославившийся" в 2016 году взяткой в 150 тысяч долларов, которую закатал в банки и закопал во дворе дома, получил 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в среду, 14 июня.
Кроме того, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) решил конфисковать имущество и лишил Чауса права занимать определенные должности в течение трех лет. Его задержали сразу в зале суда.
Приговор можно обжаловать в течение 30 дней. Как пишет ЦПК, Чаус заявил, что будет подавать апелляцию.
Дело Чауса
В августе 2016 года Николая Чауса задержали по подозрению в получении взятки в $150 тысяч. Его поймали, когда он закапывал деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома.
Арестовать Чауса не смогли, потому что Верховная Рада не дала на это разрешение — он сбежал в Молдову. Бывшего судью объявили в национальный, а затем — в международный розыск.
В апреле 2021 года Чауса похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.
В августе 2016 года Николая Чауса задержали по подозрению в получении взятки в $150 тысяч. Его поймали, когда он закапывал деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома.
Арестовать Чауса не смогли, потому что Верховная Рада не дала на это разрешение — он сбежал в Молдову. Бывшего судью объявили в национальный, а затем — в международный розыск.
В апреле 2021 года Чауса похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.
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