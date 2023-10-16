ВАКС арестовал имущество международного аэропорта "Одесса"

18:15 16 октября Киев, Украина

Высший антикоррупционный суд принял решение о наложении ареста на имущество международного аэропорта "Одесса".



Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook.



Решение об аресте было принято на основе ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованного с прокурором САП. Оно связано с уголовным производством, касающимся незаконного завладения имущественным комплексом стратегического объекта и доходом в размере 2,5 миллиардов гривен.



Среди арестованных активов значатся здание старого терминала, обширное имущество в количестве 2488 единиц, а также 75% корпоративных прав на аэропорт "Одесса", которые принадлежат обществу с ограниченной ответственностью "Одесса Аэропорт Девелопмент". Помимо этого, под арестом также находятся помещения нового терминала, общей площадью 26,7 тысяч квадратных метров.