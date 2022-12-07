Вагнеровцы ищут "живую силу" в украинских тюрьмах

Российская частная военная компания "Вагнер" получила разрешение на рекрутинг узников украинских тюрем на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Sprotyv - сайт движения, созданного Силами специальных операций Вооруженных сил Украины для поддержки и координации всех, кто борется за освобождение Украины от российских оккупантов.
Об этом сообщает Sprotyv - сайт движения, созданного Силами специальных операций Вооруженных сил Украины для поддержки и координации всех, кто борется за освобождение Украины от российских оккупантов.
Следовательно, руководство российских наемников будет восполнять потери за счет вербовки добровольцев в украинских тюрьмах, отмечают представители движения.
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