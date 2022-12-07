Вагнеровцы ищут "живую силу" в украинских тюрьмах

10:10 07 декабря Киев, Украина

Российская частная военная компания "Вагнер" получила разрешение на рекрутинг узников украинских тюрем на временно оккупированных территориях.



Об этом сообщает Sprotyv - сайт движения, созданного Силами специальных операций Вооруженных сил Украины для поддержки и координации всех, кто борется за освобождение Украины от российских оккупантов.

"В частности, речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области. Местные гауляйтеры (т.н. руководство "ДНР") дали согласие на начало вербовки специальным решением", — говорится в сообщении.

Следовательно, руководство российских наемников будет восполнять потери за счет вербовки добровольцев в украинских тюрьмах, отмечают представители движения.