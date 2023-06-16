В зоопарке "Казкова Діброва" в Новой Каховке погибли около 300 животных в результате подрыва ГЭС

В зоопарке "Казкова Діброва" в оккупированной Новой Каховке погибли почти все животные в результате подрыва Каховской ГЭС. Зоопарк полностью затоплен. Спастись могли только лебеди и утки.
Об этом сообщают защитники из UAnimals, которые общались с руководством зоопарка.
До трагедии в зоопарке проживали обезьяны, еноты, пони, нутрии, разнообразные птицы, дикобразы, сурки, черепахи и многие другие виды.
Владелец парка Елена Навроцкая рассказала, что их было невозможно вывезти из оккупации, но работники спасали животных, как могли.
По ее словам, было приложено немало усилий, а многие помогали спасать животных, практически рискуя жизнями.
Оккупанты обстреливали территорию парка, устроили блокпост, допрашивали работников зоопарка. россияне миноровали все вокруг, поэтому животные фактически оказались в ловушке.
Еду для животных привозили неравнодушные местные жители и фермеры, волонтеры помогали собирать деньги.
Кроме того, оккупанты запретили работать сторожам зоопарка, поэтому работники приходили только утром, чтобы кормить животных. К сожалению, после подрыва Каховской ГЭС животных никто не мог выпустить из вольеров.
Оккупанты обстреливали территорию парка, устроили блокпост, допрашивали работников зоопарка. россияне миноровали все вокруг, поэтому животные фактически оказались в ловушке.
Еду для животных привозили неравнодушные местные жители и фермеры, волонтеры помогали собирать деньги.
Кроме того, оккупанты запретили работать сторожам зоопарка, поэтому работники приходили только утром, чтобы кормить животных. К сожалению, после подрыва Каховской ГЭС животных никто не мог выпустить из вольеров.
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