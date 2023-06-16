В зоопарке "Казкова Діброва" в Новой Каховке погибли около 300 животных в результате подрыва ГЭС

17:16 06 июня Киев, Украина

зоопарке "Казкова Діброва" в оккупированной Новой Каховке погибли почти все животные в результате подрыва Каховской ГЭС. Зоопарк полностью затоплен. Спастись могли только лебеди и утки.

Об этом сообщают защитники из UAnimals, которые общались с руководством зоопарка.

До трагедии в зоопарке проживали обезьяны, еноты, пони, нутрии, разнообразные птицы, дикобразы, сурки, черепахи и многие другие виды.



Владелец парка Елена Навроцкая рассказала, что их было невозможно вывезти из оккупации, но работники спасали животных, как могли.

"Все животные оставались в парке с первого дня вторжения. Животные были заблокированы в парке, весь парк заминирован, завален деревьями и перерыт окопами. Эвакуация была невозможна. Мы всеми силами пытались сохранить животных," – говорит она.

По ее словам, было приложено немало усилий, а многие помогали спасать животных, практически рискуя жизнями.



Оккупанты обстреливали территорию парка, устроили блокпост, допрашивали работников зоопарка. россияне миноровали все вокруг, поэтому животные фактически оказались в ловушке.



Еду для животных привозили неравнодушные местные жители и фермеры, волонтеры помогали собирать деньги.



Кроме того, оккупанты запретили работать сторожам зоопарка, поэтому работники приходили только утром, чтобы кормить животных. К сожалению, после подрыва Каховской ГЭС животных никто не мог выпустить из вольеров.







