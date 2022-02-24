В зоне ООС в плен взяли двух российских военных

14:34 24 Февраль Киев, Украина

Двое русских военных взяты в плен, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. В сообщении не уточнили, где обнаружили российских военных. Задержали их военные 93-й ОМБр Холодный Яр. Пленные происходят из 91701 Ямпольского мотострелкового полка.

Кроме того, с начала суток украинские военные сбили семь российских самолетов и отбили нападение на Счастье, в ходе которого подбили 2 танка и уничтожили около 50 российских оккупантов.
“Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам Российской Федерации. Противник несет потери», – сообщили в штабе ООС.
Напомним, что 24 февраля российский президент Владимир Путин в своем телеобращении объявил о вторжении в Украину. В ряде украинских городов около 5 утра раздались мощные выстрелы. Об этом сообщили в соцсетях жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы.

В настоящее время, по данным полиции, которые распространил Антон Геращенко, известно о шести погибших в результате обстрела в Одесской области и еще семерых раненых. Также 19 человек пропали без вести.

В Мариуполе известно об одном погибшем и двоих раненых. В Броварах на Киевщине известно об одном погибшем и пятерых раненых. Также известно о погибшем подростке на Херсонщине и пострадавшей женщине с ребенком в Сумской области.

В Харьковской области в результате обстрела российских военных погиб ребенок.