В зоне ООС в плен взяли двух российских военных

Напомним, что 24 февраля российский президент Владимир Путин в своем телеобращении объявил о вторжении в Украину. В ряде украинских городов около 5 утра раздались мощные выстрелы. Об этом сообщили в соцсетях жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы.

В настоящее время, по данным полиции, которые распространил Антон Геращенко, известно о шести погибших в результате обстрела в Одесской области и еще семерых раненых. Также 19 человек пропали без вести.В Мариуполе известно об одном погибшем и двоих раненых. В Броварах на Киевщине известно об одном погибшем и пятерых раненых. Также известно о погибшем подростке на Херсонщине и пострадавшей женщине с ребенком в Сумской области.