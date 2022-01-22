В зоне Чернобыльской АЭС задержали сталкеров

15:04 10 Май Киев, Украина

Госпогранслужба Украины совместно с полицией предотвратила незаконное проникновение трех гражданских лиц на территорию Чернобыльской зоны. 
 
Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 10 мая.
"Пограничники из отдела Иванков Житомирского отряда совместно с полицией в Киевской области задержали трех человек, которые пробирались в зону отчуждения Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении. 
Было установлено, что правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя – граждане России и ровесница иностранки, жительница Николаева.
"Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска", – говорится в сообщении.
В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 КУоАП), решение по которым будет принимать суд.