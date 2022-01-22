В зоне Чернобыльской АЭС задержали сталкеров

Госпогранслужба Украины совместно с полицией предотвратила незаконное проникновение трех гражданских лиц на территорию Чернобыльской зоны.
Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 10 мая.
Было установлено, что правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя – граждане России и ровесница иностранки, жительница Николаева.
В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 КУоАП), решение по которым будет принимать суд.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии