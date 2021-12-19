В Житомирской области в результате ДТП погибли три человека

14:16 22 Март Киев, Украина

Водитель легкового автомобиля «Volkswagen» с пассажирами на значительной скорости зацепил попутное авто, в результате чего неуправляемая машина влетела под грузовик, припаркованный на обочине.

В ДТП погибли три человека, один из пассажиров с травмами в больнице.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 22 марта.

"Предварительно установлено , что около 1:00 ночи водитель автомобиля Volkswagen Passat, 20-летний местный житель, двигаясь по ул. Киевской в г. Коростышев на значительной скорости, пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения. После бокового столкновения с ним неуправляемый Volkswagen вынесло к отбойнику, где легковушка влетела под автопоезд DAF с полуприцепом", – говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель Volkswagen и двое его пассажиров: 21-летний мужчина и 16-летняя девушка, все жители Коростышева.



Третьего 21-летнего пассажира этой же машины с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"У травмированного мужчины по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, сейчас продолжается", – рассказали в полиции.

Другие участники ДТП, водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика, не пострадали. Их автомобили получили механические повреждения.