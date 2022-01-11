В Житомирской области пытались подорвать поезд с горючим

СБУ открыло производство по факту подрыва ж/д пути в Житомирской области, по которому двигался грузовой поезд с топливом.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБУ и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.
Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
СБУ просит всех возможных свидетелей террористического акта сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию по телефону «горячей линии» (0412) 47-21-52 и (096) 563-02-07.
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