В Житомирской области пытались подорвать поезд с горючим

22:15 31 Август Киев, Украина

СБУ открыло производство по факту подрыва ж/д пути в Житомирской области, по которому двигался грузовой поезд с топливом.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. На перегоне «Сокорики-Бехи» во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет.



На перегоне «Сокорики-Бехи» во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет.

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБУ и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.



СБУ просит всех возможных свидетелей террористического акта сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию по телефону «горячей линии» (0412) 47-21-52 и (096) 563-02-07.