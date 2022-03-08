В Житомирской области неизвестный расстрелял супружескую пару

Ночью 8 июня в одном из сел на территории Коростышевской общины Житомирского района неизвестный стрелял в супругов.

В результате инцидента погиб мужчина, женщина доставлена в больницу, сообщает полиция области, 8 июня.

"Около 00:30 в полицию поступило сообщение от жительницы с.Грубское о стрельбе…Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, отдыхали. От полученных травм погиб человек, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении.