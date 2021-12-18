В Житомире задержали группу фальшивомонетчиков

18:17 13 Апрель Киев, Украина

Сегодня утром, на одном из житомирских рынков, сотрудниками полиции были арестованы трое мужчин. Все трое подозреваются в сбыте фальшивой валюты.



Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.



Фальшивовалютчиков задержали утром, в центре Житомира, на территории Житнего рынка, сразу после продажи ими 300 фальшивых купюр долларов США.



По данным следствия, незаконным приобретением, хранением с целью сбыта и сбытом поддельной иностранной валюты в виде банкнот занималась группа жителей Житомирщины, 1970-1980 годов рождения. Предварительно установлено, что только в последнее время они продали различным гражданам более одной тысячи фальшивых долларов.



Проводятся обыски по местам жительства задержанных, устанавливается их причастность к совершению других преступлений.