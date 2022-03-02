В Житомире задержали двух вымогателей

Правоохранители Житомира задержали двух лиц по факту вымогательства денежных средств, злоумышленники под угрозой уничтожения имущества требовали от бизнесмена 17,5 тысяч долларов США.
Об этом в среду, 2 июня, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, задержанные требовали от частного предпринимателя 17 500 долларов США якобы долговых обязательств перед другим лицом, угрожая уничтожением имущества.
Сейчас решается вопрос об уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.
Отмечается, что ранее в отношении одного из фигурантов уголовного производства областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по факту незаконного завладения транспортным средством, за возвращение которого другие лица также требовали денежные средства и были задержаны.
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