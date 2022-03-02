В Житомире задержали двух вымогателей

18:17 02 Июнь Киев, Украина

Правоохранители Житомира задержали двух лиц по факту вымогательства денежных средств, злоумышленники под угрозой уничтожения имущества требовали от бизнесмена 17,5 тысяч долларов США.

Об этом в среду, 2 июня, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, задержанные требовали от частного предпринимателя 17 500 долларов США якобы долговых обязательств перед другим лицом, угрожая уничтожением имущества.

"Правоохранители задержали их в Житомире во время получения части ранее оговоренной суммы - 5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.



Отмечается, что ранее в отношении одного из фигурантов уголовного производства областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по факту незаконного завладения транспортным средством, за возвращение которого другие лица также требовали денежные средства и были задержаны.