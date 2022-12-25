В Житомире юрисконсульту сообщено о подозрении в оправдании агрессора

09:14 25 декабря Киев, Украина

В Житомире юрисконсульту госучреждения сообщили о подозрении в оправдании агрессора. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Следствием установлено, что 47-летний житель Житомира, работающий юрисконсультом в региональном управлении одного из госагентств, в конце марта распространял нарративы государства-агрессора. В частности, во время рабочего дня, находясь во дворе государственного учреждения, убеждал своего руководителя в том, что оккупированные в то время территории нескольких городов и областей Украины нужно отдать россии.

Юрисконсульта уведомили о подозрении и отстранили от должности.

Ранее сообщалось, что пять экс-офицеров пойдут под суд за госизмену и дезертирство.