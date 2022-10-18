В Житомире пропал свет в результате ракетного удара

11:55 18 октября Киев, Украина

Утром 18 октября, войска рф ударили по объекту энергообеспечения Житомира.



Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, городской глава Житомира Сергей Сухомлин.

"Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС",- отметил он.

Ракетный обстрел произошел около 08:45.



Мэр Житомира подтвердил попадание и сообщил, что город остался без электроэнергии и воды.



Больницы были переведены на резервное питание.



Позже Сухомлин сообщил о двух раненых в результате трех "прилетов" по Житомиру.



По состоянию на 10.40, электроснабжение в больницах Житомира возобновлено, свет постепенно появляется в разных районах города.



Воду пока смогут подавать в первые этажи, в гидранты и колодцы.



Электротранспорт работать во вторник не будет.