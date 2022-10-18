В Житомире пропал свет в результате ракетного удара

11:55 18 октября Киев, Украина

Утром 18 октября, войска рф ударили по объекту энергообеспечения Житомира.


Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, городской глава Житомира Сергей Сухомлин.
 
"Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС",- отметил он.
 
Ракетный обстрел произошел около 08:45.

Мэр Житомира подтвердил попадание и сообщил, что город остался без электроэнергии и воды.

Больницы были переведены на резервное питание.

Позже Сухомлин сообщил о двух раненых в результате трех "прилетов" по Житомиру.

По состоянию на 10.40, электроснабжение в больницах Житомира возобновлено, свет постепенно появляется в разных районах города.

Воду пока смогут подавать в первые этажи, в гидранты и колодцы.

Электротранспорт работать во вторник не будет.