В Житомире пропал свет в результате ракетного удара

Утром 18 октября, войска рф ударили по объекту энергообеспечения Житомира.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, городской глава Житомира Сергей Сухомлин.
Ракетный обстрел произошел около 08:45.
Мэр Житомира подтвердил попадание и сообщил, что город остался без электроэнергии и воды.
Больницы были переведены на резервное питание.
Позже Сухомлин сообщил о двух раненых в результате трех "прилетов" по Житомиру.
По состоянию на 10.40, электроснабжение в больницах Житомира возобновлено, свет постепенно появляется в разных районах города.
Воду пока смогут подавать в первые этажи, в гидранты и колодцы.
Электротранспорт работать во вторник не будет.
Мэр Житомира подтвердил попадание и сообщил, что город остался без электроэнергии и воды.
Больницы были переведены на резервное питание.
Позже Сухомлин сообщил о двух раненых в результате трех "прилетов" по Житомиру.
По состоянию на 10.40, электроснабжение в больницах Житомира возобновлено, свет постепенно появляется в разных районах города.
Воду пока смогут подавать в первые этажи, в гидранты и колодцы.
Электротранспорт работать во вторник не будет.
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