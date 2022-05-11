В Житомире произошел сброс 7 тысяч кубов неочищенных сточных вод в реку Тетерев

10:39 08 августа Киев, Украина

Река Тетерев, которая проходит через весь Житомир , стала местом слива 7 000 кубометров нечистот. Они попали в реку из-за поломки на центральной насосной станции города.

Об этом накануне сообщил горсовет Житомира.



Указано, что из-за ЧП на коллекторе главной канализационной насосной станции было созвано внеочередное заседание горсовета. Было принято решение проводить анализы воды в реке каждый час. А в случае, если уровень кислорода в водохранилище Отсечное снизится, то уровень сброса воды снизят до 3,05 кубометра.



По факту аварии уже начали служебное расследование. Известно, что воду из машинного зала уже откачали и ведутся работы по замене двигателей насосной станции.



В свою очередь ГСЧС уточняет, что в Житомире произошел порыв напорного канализационного коллектора (800 мм) и вышел из строя насос канализационной насосной станции, в результате чего произошел сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев.



Водоснабжение Житомира не прекращалось. К ремонтным работам привлечены 12 человек и три единицы техники местного водоканала.