В Житомире при задержании хулиган дважды выстрелил сам в себя

08:13 18 Апрель Киев, Украина

По информации пресс-службы Патрульной полиции Житомирской области, вчера, 17 апреля, в Житомире мужчина совершил двойной самострел. В момент задержания за хулиганство он попытался сбежать от полицейских и произвел два выстрела из своего пистолета, ранив себе ладони и лицо.

Так, на службу 102 поступило сообщение о неизвестном, который совершал хулиганские действия на одной из улиц города. Прибыв на место событий, патрульные выявили нарушителя, который на их требование остановиться начал убегать.

"Во время преследования беглец достал из кармана пистолет и произвел два выстрела, чем причинил себе ранения ладони и лица. От полученных травм мужчина потерял сознание", - указано в сообщении.

Стрелка госпитализировали.

Следователи изъяли пистолет, из которого были совершены выстрелы. Предварительно, это револьвер Флобер. Начата проверка всех обстоятельств произошедшего.