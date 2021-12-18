В Житомире повредили мемориал Героям Небесной Сотни, вандал попал на камеры

14:43 15 Март Киев, Украина

В ночь с 14 на 15 марта неизвестный мужчина совершил акт вандализма в отношении мемориала Героям Небесной Сотни в Житомире.

Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко обратился с заявлениями по этому факту в полицию и Службу безопасности Украины, сообщил он сам в Facebook. При этом областная полиция указала, что вандал попал на видео.

"Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память... Мною написано заявление к руководителю ГУ Нацполиции в Житомирской области и начальнику управления СБ Украины в Житомирской области в отношении этого вопиющего факта", - сообщил Федоренко.

В полиции уточнили, что речь идет о памятнике, установленном на площади Королева. Повреждение памятника обнаружили утром 15 марта работники коммунального предприятия по эксплуатации админзданий Житомирского областного совета и сообщили в полицию.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили точное время правонарушения - 14 марта 8:59. Также на записях снято лицо парня.