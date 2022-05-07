В Затоке неизвестные подожгли базу отдыха

14:44 07 декабря Киев, Украина

7 ноября в Затоке Одесской области, неизвестные подожгли базу отдыха «Черноморские зори», в результате выгорело 500 кв. м площади.
 
О пожаре, спасателям сообщили в 5:37, как выяснилось, произошло возгорание четырех одноэтажных деревянных домов для отдыха. В 6:25 пожарные огонь локализовали и в 07:10 ликвидировали пожар. 
 
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - поджог. Ущерб - устанавливается. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 21 человек личного состава.
фото: пожар на базе отдыха в Затоке
В настоящее время полиция выясняет все подробности.
 
фото: пожарные тушат базу отдыха в затоке
 