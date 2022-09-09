В Запорожской области военные рф в течение суток разрушили 28 гражданских объектов

18:17 09 сентября Киев, Украина

8 сентября в Запорожской области российские оккупанты разрушили 28 гражданских объектов в 23 населенных пунктах. Также они обстреляли украинские позиции из танкам, реактивной и ствольной артиллерии по всей линии фронта, однако основные усилия россияне сосредоточивают на удержании занятых рубежей.



Об этом сообщила Национальная полиция Украины.



За сутки сотрудники полиции задокументировали 28 сообщений о последствиях обстрелов запорожского края. Большинство заявлений поступило от жителей Ореховщины. Жители райцентра и Малой Токмачки сообщили о разрушенных домах, многоэтажках и других объектах

гражданской инфраструктуры.

В органы полиции поступила информация об артиллерийском обстреле Гуляйполя. Вооруженная атака продолжалась несколько дней, в результате чего повреждения получили жилые дома, помещения магазина, а также несколько зданий на территории детсада.



Граждане также сообщили о последствиях обстрелов Ровнополья и Яблочного Пологовского района. Там оккупанты уничтожали дома,

хозяйственные постройки и приусадебную территорию.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Уехали 1137 человек, из них 235 – дети.