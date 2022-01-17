В Запорожской области в результате ДТП сгорели два человека

14:17 07 Сентябрь Киев, Украина

На трассе Харьков-Симферополь в Запорожской области, столкнулись два авто, в результате ДТП одно из транспортных средств загорелось, что привело к гибели водителя и пассажира.



Об этом УНН сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

"В полицию поступило сообщение о ДТП вблизи поселка городского типа Степногорск: произошло столкновение двух автомобилей Mazda CX и Daewoo. В результате аварии автомобиль Daewoo загорелся, что стало причиной смерти водителя 1993 года рождения и пассажира 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

39-летний водитель автомобиля Mazda CX 1981 года и четыре его пассажира - 26-летняя женщина и трое детей: мальчик 2010 года рождения и две девочки 2008 и 2019 годов рождения госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести, добавили в полиции.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.



Транспортные средства изъяты. Водитель Mazda CX задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.