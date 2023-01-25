В Запорожской области украинцам перестали выплачивать соцвыплаты
08:41 25 января Киев, Украина
Россияне прекратили социальные выплаты в оккупированных Мелитополе, Бердянске и Токмаке Запорожской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне прекратили социальные выплаты, оставив людей без денег. Оккупанты объясняют это нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию, но сроки не сообщают. Выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке",- отмечает ЦНС.
По данным ЦНС, украинские соцвыплаты жителям оккупированного юга пришли вовремя, однако россияне пытаются запретить движение гривны, в связи с чем устраивают рейды.
"Таким образом получается ситуация, что россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной", – сообщили в Сопротивлении.
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