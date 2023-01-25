В Запорожской области украинцам перестали выплачивать соцвыплаты

08:41 25 января Киев, Украина

Россияне прекратили социальные выплаты в оккупированных Мелитополе, Бердянске и Токмаке Запорожской области.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне прекратили социальные выплаты, оставив людей без денег. Оккупанты объясняют это нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию, но сроки не сообщают. Выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке",- отмечает ЦНС.

По данным ЦНС, украинские соцвыплаты жителям оккупированного юга пришли вовремя, однако россияне пытаются запретить движение гривны, в связи с чем устраивают рейды.