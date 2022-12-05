В Запорожской области погибли двое человек в результате ракетного удара

На фоне масштабной воздушной тревоги по Украине, в Запорожской области зафиксировали ракетный удар.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Взрывы раздались в селе Новософиевка Запорожской области. Разрушены несколько частных домов. Двое людей погибли, еще двое получили ранения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Взрывы раздались в селе Новософиевка Запорожской области. Разрушены несколько частных домов. Двое людей погибли, еще двое получили ранения.
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