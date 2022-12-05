В Запорожской области погибли двое человек в результате ракетного удара

15:41 05 декабря Киев, Украина

На фоне масштабной воздушной тревоги по Украине, в Запорожской области зафиксировали ракетный удар.



Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



Взрывы раздались в селе Новософиевка Запорожской области. Разрушены несколько частных домов. Двое людей погибли, еще двое получили ранения.