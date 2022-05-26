В Запорожской области оккупанты выплачивают пенсию в рублях

09:44 26 мая Киев, Украина

В Михайловской общине Васильевского района Запорожской области российские захватчики начали выплачивать пенсию в рублях.



Об этом сообщают в Запорожской ОВА.



Сообщается, что выплаты производят в индивидуальном порядке и "по звонку" - чтобы "не создавать очередей".