В Запорожской области оккупанты выплачивают пенсию в рублях
09:44 26 мая Киев, Украина
В Михайловской общине Васильевского района Запорожской области российские захватчики начали выплачивать пенсию в рублях.
Об этом сообщают в Запорожской ОВА.
Сообщается, что выплаты производят в индивидуальном порядке и "по звонку" - чтобы "не создавать очередей".
"Впрочем, есть вероятность, что таких "индивидуальных выплат" совсем мало и это пытаются скрыть. Также россияне
в Михайловке заставляют предпринимателей рассчитываться как гривнами, так и рублями. Если кто-то откажется, то угрожают штрафными санкциями", - говорится в сообщении ОВА.
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