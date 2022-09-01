В Запорожской области обстреляли эвакуационную колонну

18:22 30 августа Киев, Украина

В Запорожской области рф ударила в "серой зоне" по эвакуационной колонне, с целью запугать мирных жителей, пытающихся выехать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Вчера россияне намеренно выпустили очень большое количество автомобилей из Васильевки и в серой зоне расстреляли колонну с нашими гражданскими жителями. На расстоянии 50-100 метров от авто были взрывы, люди были вынуждены выскакивать из автомобилей, прятаться под машинами",- отметил он.

По его словам, обошлось без пострадавших. Мэр добавил, что оккупанты пытаются таким образом запугать людей, чтобы те боялись уезжать, ведь после Мелитополя люди едут в Васильевку, откуда уже попадают на подконтрольную Украине территорию.