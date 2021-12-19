В Запорожской области, 29 ноября, произошло смертельное ДТП: Трое людей погибли, еще один человек получил телесные повреждения (ФОТО)

11:23 29 Ноябрь Киев, Украина

Авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей. Водитель и два пассажира легковушки ВАЗ погибли на месте, водитель "Skoda Oсtavia" с травмами госпитализирован. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полции Запорожской области.

В дежурную часть отдела полиции № 6 (Запорожский) Запорожского районного управления полиции 29 ноября около 7:50 поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом вблизи села Красный Яр.

На место происшествия выехала следственная группа полиции. Также были задействованы следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта, спасатели ГСЧС и медицинский персонал.

Предварительно установлено, что около 7.40 водитель автомобиля «ВАЗ 2108» совершал движение по проезжей части автодороги «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь» со стороны Запорожья в направлении Днепра в правой полосе движения. В салоне его автомобиля в качестве пассажиров находились женщина 1949 года рождения и мужчина 1956 года. В это же время в попутном направлении по левой полосе совершал движение водитель автомобиля «Skoda Oсtavia» 1986 года рождения. В его машине пассажиров не было.

Вблизи села Красный Яр водитель ВАЗа изменил направление своего движения влево с целью совершения маневра разворота, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Skoda Octavia.

В результате ДТП водитель ВАЗа и его пассажиры погибли на месте происшествия. Водитель иномарки с многочисленными травмами доставлен в городскую больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Запорожье погибли двое мужчин при столкновении с грузовым автомобилем. Полиция устанавливает причины и обстоятельства смертельного ДТП.