В Запорожской и Одесской областях обнаружены схроны с оружием и взрывчаткой

17:52 16 июля Киев, Украина

Сотрудники СБУ обнаружили в Запорожской и Одесской областях четыре схрона со средствами поражения, один из которых обустроили боевики так называемых «Л / ДНР».
 
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, тайник на территории Бердянского района в 2014 году обустроили сепаратисты так называемых "Л/ДНР" для проведения диверсий.
Тайник был скрыт в лесополосе вблизи одного из поселков. Из тайника правоохранители изъяли:
  • тротиловые шашки общим весом почти 3 кг;
  • 15 реактивных противотанковых гранат;
  • 57 гранат Ф-1;
  • РГД-5 и РГН;
  • 20 г гексогена;
  • 1 тысячу патронов калибра 5,45 мм.
Во втором тайнике, который был оборудован в лесополосе недалеко международного аэропорта Запорожье, выявлено:
  • пластическое взрывчатое вещество весом 120 г;
  • 8 взрывателей,;
  • 2 реактивные противотанковые гранаты;
  • 3 гранаты Ф-1 и РГД-5;
  • 9 магазинов к автоматическому оружию;
  • почти 2 тыс. патронов различного калибра.
Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено:
  • 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;
  • почти триста патронов калибра 5,45 мм.
Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами.

При осмотре тайника правоохранители обнаружили:
  • 2 реактивные противотанковые гранаты;
  • 7 гранат РГД и Ф-1;
  • 3 гранаты для подствольного гранатомета;
  • более 400 патронов различного калибра.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.