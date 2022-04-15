В Запорожской и Одесской областях обнаружены схроны с оружием и взрывчаткой

17:52 16 июля Киев, Украина

Сотрудники СБУ обнаружили в Запорожской и Одесской областях четыре схрона со средствами поражения, один из которых обустроили боевики так называемых «Л / ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По оперативным данным, По оперативным данным, тайник на территории Бердянского района в 2014 году обустроили сепаратисты так называемых "Л/ДНР" для проведения диверсий.

Тайник был скрыт в лесополосе вблизи одного из поселков. Из тайника правоохранители изъяли:

тротиловые шашки общим весом почти 3 кг;

15 реактивных противотанковых гранат;

57 гранат Ф-1;

РГД-5 и РГН;

20 г гексогена;

1 тысячу патронов калибра 5,45 мм.

Во втором тайнике, который был оборудован в лесополосе недалеко международного аэропорта Запорожье, выявлено:

пластическое взрывчатое вещество весом 120 г;

8 взрывателей,;

2 реактивные противотанковые гранаты;

3 гранаты Ф-1 и РГД-5;

9 магазинов к автоматическому оружию;

почти 2 тыс. патронов различного калибра.

Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено:

15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;

почти триста патронов калибра 5,45 мм.





Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку Киевского шоссе тайник с



При осмотре тайника правоохранители обнаружили: Полученные средства поражения направлены на экспертизу.Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами.При осмотре тайника правоохранители обнаружили:

2 реактивные противотанковые гранаты;

7 гранат РГД и Ф-1;

3 гранаты для подствольного гранатомета;

более 400 патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.