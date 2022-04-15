В Запорожской и Одесской областях обнаружены схроны с оружием и взрывчаткой

Сотрудники СБУ обнаружили в Запорожской и Одесской областях четыре схрона со средствами поражения, один из которых обустроили боевики так называемых «Л / ДНР».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По оперативным данным, тайник на территории Бердянского района в 2014 году обустроили сепаратисты так называемых "Л/ДНР" для проведения диверсий.
Тайник был скрыт в лесополосе вблизи одного из поселков. Из тайника правоохранители изъяли:
- тротиловые шашки общим весом почти 3 кг;
- 15 реактивных противотанковых гранат;
- 57 гранат Ф-1;
- РГД-5 и РГН;
- 20 г гексогена;
- 1 тысячу патронов калибра 5,45 мм.
Во втором тайнике, который был оборудован в лесополосе недалеко международного аэропорта Запорожье, выявлено:
- пластическое взрывчатое вещество весом 120 г;
- 8 взрывателей,;
- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 3 гранаты Ф-1 и РГД-5;
- 9 магазинов к автоматическому оружию;
- почти 2 тыс. патронов различного калибра.
Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено:
- 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;
- почти триста патронов калибра 5,45 мм.
Полученные средства поражения направлены на экспертизу.
Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами.
При осмотре тайника правоохранители обнаружили:
Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами.
При осмотре тайника правоохранители обнаружили:
- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 7 гранат РГД и Ф-1;
- 3 гранаты для подствольного гранатомета;
- более 400 патронов различного калибра.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии