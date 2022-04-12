В Запорожской и Херсонской областях рашисты размещают технику в жилых районах

10:31 12 апреля Киев, Украина

На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры для ведения боевых действий. При этом они одеваются в гражданскую одежду.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 12 апреля.



На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.