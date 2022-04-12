В Запорожской и Херсонской областях рашисты размещают технику в жилых районах

На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры для ведения боевых действий. При этом они одеваются в гражданскую одежду.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 12 апреля.
На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.
На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.
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