В Запорожье значительно упал уровень воды в Днепре

14:50 03 января Киев, Украина

На Запорожье в Днепре значительно упал уровень воды. От этом сообщает местный ТГ-канал.
 
"2 января 2023 года. С Днепром что-то творится - вода значительно отошла от берега. И птиц на берегу нет, а есть какие-то коряги. Как-то тревожно, когда видишь такую картину", - пишет запорожская журналистка Ирина Егорова.
 
О причинах снижения уровня воды в реке пока не сообщается.