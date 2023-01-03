В Запорожье значительно упал уровень воды в Днепре
14:50 03 января Киев, Украина
На Запорожье
в Днепре
значительно упал уровень воды. От этом сообщает местный ТГ-канал.
"2 января 2023 года. С Днепром что-то творится - вода значительно отошла от берега. И птиц на берегу нет, а есть какие-то коряги. Как-то тревожно, когда видишь такую картину", - пишет запорожская журналистка Ирина Егорова.
О причинах снижения уровня воды в реке пока не сообщается.
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