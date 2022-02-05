В Запорожье "заминировали" три ТРЦ и супермаркет

Из трех торговых центров и супермаркета в Запорожье эвакуировали людей из-за сообщения о заминировании.
Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская.
На места выехали следственно-оперативные группы, сотрудники взрывотехнологической службы и кинологи с собаками. На указанных местах начата проверка. Всех сотрудников заведений и посетителей эвакуировали, места оцепили лентами. Правоохранители с собаками обследуют здания и прилегающие территории на выявление взрывоопасных предметов.
По итогам проверки на всех указанных адресах не было обнаружено никаких взрывоопасных предметов. По данному факту открыто уголовное производство за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан.
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