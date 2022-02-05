В Запорожье "заминировали" три ТРЦ и супермаркет

07:50 26 Май Киев, Украина

Из трех торговых центров и супермаркета в Запорожье эвакуировали людей из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская.

"25 мая в 13:30 в дежурную часть Александровского райотдела полиции поступило сообщение от директора торгового центра City Mall о том, что на электронную почту центра пришло письмо о том, что заминированы ТЦ "Украина", ТРК "Аврора", ТРК "Сити Молл" и супермаркет Варус", - сообщила Лебединская.

На места выехали следственно-оперативные группы, сотрудники взрывотехнологической службы и кинологи с собаками. На указанных местах начата проверка. Всех сотрудников заведений и посетителей эвакуировали, места оцепили лентами. Правоохранители с собаками обследуют здания и прилегающие территории на выявление взрывоопасных предметов.



По итогам проверки на всех указанных адресах не было обнаружено никаких взрывоопасных предметов. По данному факту открыто уголовное производство за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан.