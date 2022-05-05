В Запорожье задержана группа подростков, их подозревают в вооруженном ограблении магазинов

06:43 08 декабря Киев, Украина

Задержанный патрульными подросток подробно рассказал о планах его компании на вечер: четверо вооруженных несовершеннолетних парней намеревались ограбить три магазина родного города.



Об этом сообщает



Подростки буянили накануне, вечером воскресенья. Сначала полицейские получили вызов из-за выстрелов на остановке общественного транспорта. Звонивший мужчина сказал, что стреляют подростки. Об этом сообщает патрульная полиция Запорожской области.Подростки буянили накануне, вечером воскресенья. Сначала полицейские получили вызов из-за выстрелов на остановке общественного транспорта. Звонивший мужчина сказал, что стреляют подростки.

"Немедленно прибыв на вызов, инспекторы заметили отъезжающий автобус, в котором находились граждане, похожие по описанию заявителя. Патрульные остановили транспортное средство, в салоне было 4-ро парней. Во время поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили предмет, похожий на пистолет. Гражданина доставили в Вознесеновское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Вскоре полицейские получили еще один вызов, на этот раз - о том, что неизвестные пытались забрать деньги из кассы магазина.

"Ознакомившись с видео с камер наблюдения, патрульные выяснили, что к событию причастны подростки из предыдущего вызова", - объяснили в полиции.

Подростков полицейские застали возле магазина. Те бросились наутек. Одного из них удалось задержать, и он рассказал, что они с друзьями пытались ограбить целых 3 магазина. Вскоре разыскали и остальных подростков.