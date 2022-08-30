В Запорожье задержали агента рф - СБУ

10:41 16 августа Киев, Украина

В Запорожье задержали агента рф, корректировавшего ракетные удары по городу. Россияне пообещали "руководящую должность" в случае оккупации города.



Об этом сообщает пресс-служба



Сообщается, что агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта и собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба СБУ Сообщается, что агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта и собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья.

"В случае захвата города агрессоры обещали своему стороннику одну из руководящих должностей в оккупационной администрации. А сам злоумышленник планировал присоединиться к так называемым "расстрельным группам" захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников. Установлено, что предатель был завербован кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ для разведывательно-взрывной деятельности", - говорится в сообщении СБУ.



Полученные от агента материалы оккупанты использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий. Задержанный уведомлен о подозрении в государственной измене и взят под стражу.