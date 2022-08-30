В Запорожье задержали агента рф - СБУ

В Запорожье задержали агента рф, корректировавшего ракетные удары по городу. Россияне пообещали "руководящую должность" в случае оккупации города.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта и собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья.
Полученные от агента материалы оккупанты использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий. Задержанный уведомлен о подозрении в государственной измене и взят под стражу.
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