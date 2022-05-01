В Запорожье в результате нападения стаи бездомных собак умерла женщина

16:11 03 августа Киев, Украина

Вчера вечером в Шевченковском районе Запорожья на местную жительницу напала стая бездомных собак, от полученных укусов женщина скончалась. Инцидент произошел в частном секторе города.

Об этом сообщила Запорожская полиция во вторник, 3 августа.



Указано, что трагедия произошла накануне на улице Куликовской около 20:30.



"На женщину набросились бездомные собаки и покусали ее. Прокусил артерию на ноге. Очевидцы вызвали скорую. Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери", – говорится в сообщении.



По словам пресс-секретаря полиции Запорожской области Елены Лебединской, по данному факту следователи открыли уголовное производство. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства.