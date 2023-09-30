В Запорожье утром 30 сентября прогремели взрывы - СМИ

В прифронтовом городе Запорожье сегодня, 30 сентября, около 10 часов утра прогремели взрывы. В это время в области была уже объявлена воздушная тревога. Как сообщило Суспільне, взрывы повторились через некоторое время.

По состоянию на 11:10 воздушная тревога продолжается в Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской областях.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Напомним, в Украине ночью 30 сентября было уничтожено 30 вражеских ударных дронов типа Shahed-131/136 из 40 БПЛА, запущенных россией. Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины в Винницкой области вспыхнул мощный пожар.

Также сообщалось, что рф ночью 30 сентября нанесла два ракетных удара по Краматорску, есть раненый.