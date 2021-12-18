В Запорожье Таврия влетела в грузовик: на месте аварии есть погибшие (ВИДЕО)

В Запорожье в воскресенье, 28 ноября, произошла смертельная авария, при участии грузовика «Новой Почты» и легкового автомобиля Таврия.

Как свидетельствует видео с регистратора грузового автомобиля, легковушку занесло на повороте и, не справившись с управлением, она на всей скорости влетела в кузов грузовика. В результате столкновения погибли двое людей.

О факте аварии сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

В службу спасения поступил звонок 28 ноября, в 11:35, в котором сообщалось, что в Днепровском районе произошло ДТП и необходима помощь спасателей.