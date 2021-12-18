В Запорожье Таврия влетела в грузовик: на месте аварии есть погибшие (ВИДЕО)

В Запорожье в воскресенье, 28 ноября, произошла смертельная авария, при участии грузовика «Новой Почты» и легкового автомобиля Таврия.
Как свидетельствует видео с регистратора грузового автомобиля, легковушку занесло на повороте и, не справившись с управлением, она на всей скорости влетела в кузов грузовика. В результате столкновения погибли двое людей.
О факте аварии сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
В службу спасения поступил звонок 28 ноября, в 11:35, в котором сообщалось, что в Днепровском районе произошло ДТП и необходима помощь спасателей.
На место аварии были отправлены 2 единицы спецтехники и десять человек личного состава ГУ ГСЧС в Запорожье.
По прибытию спасательной бригады было установлено, что на улице Хакаской произошло столкновение легкового автомобиля «ЗАЗ 1103» и грузовика Mercedes.
Сотрудники ГСЧС деблокировали тело одного из погибших, которое было зажато металлическими конструкциями помятой легковушки, а также промыли проезжую часть от разлитого топлива.
В ДТП погибли 38-летний водитель легкового автомобиля «Таврия» 1983 года рождения и его пассажир, личность которого сейчас устанавливается. Водитель грузового транспорта не пострадал.
По факту происшествия ведется следствие, устанавливаются причины.
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