В Запорожье спасатели вытащили из колодца ребенка

10:57 28 Сентябрь Киев, Украина

Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области сообщила, что в Коммунаровском районе Запорожья 9-летний ребенок упал в колодец.

Ребенка обнаружили местные жители и вызвали спасателей.

Прибыв на место, с помощью штурмовой лестницы и веревки бойцы ГСЧС вытащили 9-летнего мальчика.

Пострадавшего передали медикам скорой помощи. У мальчика предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму живота. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу.