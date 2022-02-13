В Запорожье спасатели вытащили из колодца ребенка

Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области сообщила, что в Коммунаровском районе Запорожья 9-летний ребенок упал в колодец.
Ребенка обнаружили местные жители и вызвали спасателей.
Прибыв на место, с помощью штурмовой лестницы и веревки бойцы ГСЧС вытащили 9-летнего мальчика.
Пострадавшего передали медикам скорой помощи. У мальчика предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму живота. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу.
Ребенка обнаружили местные жители и вызвали спасателей.
Прибыв на место, с помощью штурмовой лестницы и веревки бойцы ГСЧС вытащили 9-летнего мальчика.
Пострадавшего передали медикам скорой помощи. У мальчика предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму живота. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу.
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