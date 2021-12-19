В Запорожье сожитель матери выбросил с 9 этажа 6-летнюю девочку

09:14 18 Март Киев, Украина

Жестокое убийство ребенка произошло вчера, 17 марта, в Запорожье. Как сообщает телеграм-канал "Это Запорожье", вечером пьяный сожитель матери выбросил из окна 9 этажа ее 6-летнюю дочь. Где при этом находилась мать не известно. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Уточняется, что трагедия случилась по улице Василия Сергиенко. Нетрезвый мужчина якобы выбросил девочку из окна, когда ее матери не было дома.

Telegram-канал пишет, что злоумышленника якобы задержали в подъезде дома. При этом официальной информации от полицейских касательно инцидента пока нет.

Добавим, в сети показали фото, сделанное возле многоэтажки, из окна которой выпала девочка. На снимке, снятом очевидцем, видно место под балконами, огражденное лентами.

Ранее из окна многоэтажки в Александровском районе Запорожья выпрыгнули две женщины.