В Запорожье сотрудник полиции и прокурор сфальсифицировали документы - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении сотруднику правоохранительного органа и прокурору из Запорожья, которые сфальсифицировали документы о нападении на патрульных полицейских.
Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Несколько лет назад, когда на одной из патрульных баз в Запорожье группа молодых людей, по всей видимости, из-за хулиганских мотивов, открыла огонь в сторону полицейского патруля. Хулиганов задержали, и началось уголовное расследование.
Один из старших прокуроров из группы прокуроров Запорожской городской прокуратуры был назначен куратором расследования в отношении организатора нападения. Однако во время его отпуска его обязанности временно исполнил другой прокурор.
Согласно данным ГБР, в сговоре с этим временным прокурором, следователь изменил исходное подозрение и обвинил в совершении преступления другого человека, который в то время находился в критическом состоянии в больнице и не мог принимать участие в нападении.
В результате этих противоправных действий организатор нападения избежал наказания, а невиновный мужчина, которого ложно обвинили, вскоре ушел из жизни.
Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Несколько лет назад, когда на одной из патрульных баз в Запорожье группа молодых людей, по всей видимости, из-за хулиганских мотивов, открыла огонь в сторону полицейского патруля. Хулиганов задержали, и началось уголовное расследование.
Один из старших прокуроров из группы прокуроров Запорожской городской прокуратуры был назначен куратором расследования в отношении организатора нападения. Однако во время его отпуска его обязанности временно исполнил другой прокурор.
Согласно данным ГБР, в сговоре с этим временным прокурором, следователь изменил исходное подозрение и обвинил в совершении преступления другого человека, который в то время находился в критическом состоянии в больнице и не мог принимать участие в нападении.
В результате этих противоправных действий организатор нападения избежал наказания, а невиновный мужчина, которого ложно обвинили, вскоре ушел из жизни.
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