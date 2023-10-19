В Запорожье сотрудник полиции и прокурор сфальсифицировали документы - ГБР

14:57 19 октября Киев, Украина

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении сотруднику правоохранительного органа и прокурору из Запорожья, которые сфальсифицировали документы о нападении на патрульных полицейских.

Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Несколько лет назад, когда на одной из патрульных баз в Запорожье группа молодых людей, по всей видимости, из-за хулиганских мотивов, открыла огонь в сторону полицейского патруля. Хулиганов задержали, и началось уголовное расследование.

Один из старших прокуроров из группы прокуроров Запорожской городской прокуратуры был назначен куратором расследования в отношении организатора нападения. Однако во время его отпуска его обязанности временно исполнил другой прокурор.

Согласно данным ГБР, в сговоре с этим временным прокурором, следователь изменил исходное подозрение и обвинил в совершении преступления другого человека, который в то время находился в критическом состоянии в больнице и не мог принимать участие в нападении.

В результате этих противоправных действий организатор нападения избежал наказания, а невиновный мужчина, которого ложно обвинили, вскоре ушел из жизни.
"После того, как незаконное решение было отменено на апелляционном уровне, прокурору вернули обвинительное заключение, и настоящему виновнику были вновь предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления", - отметили в ГБР.