В Запорожье сегодня впервые бомбили гражданские объекты

09:46 16 марта Киев, Украина

Ракеты прилетели на территорию вокзала Запорожье-2 и на территорию ботанического сада.

Как сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, по предварительным данным никто не погиб.

От удара возле вокзала Запорожье-2 повылетали окна в общежитиях, в корпусах ЗНУ и "машинки".

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в результате вражеского обстрела повреждена инфраструктура станции Запорожье-2, а именно – колеи, контактная сеть. В зданиях вылетели окна.

Также на станции стояли пригородные поезда (без пассажиров) – в них тоже повреждены окна. Персонал и пассажиры не пострадали. "Укрзализныця" обещает в самые короткие сроки восстановить поврежденную инфраструктуру.

Из-за обстрела отменили пригородный поезд Запорожье – Канцеровка, а поезд Запорожье – Синельниково отправится в 09:30 со станции Запорожье-Левое.

Отправка всех пригородных поездов, которые ехали со станции Запорожье-2, будет временно перенесена на основной железнодорожный вокзал города.