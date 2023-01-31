В Запорожье СБУ заблокировала очередной канал побега «уклонистов» за границу

11:23 31 января Киев, Украина





Организатором группы оказался гражданин Украины, который в настоящее время проживает за границей. К своей преступной деятельности он приобщил своего отца и знакомого, выполнявших его распоряжения.



Миграционный бизнес они организовали под вывеской благотворительного фонда. Мужчинам призывного возраста, которые решили избежать мобилизации, они предоставляли документы о принадлежности лица к общественной организации с возможностью выезда за пределы Украины по гуманитарным вопросам. В дальнейшем «дельцы» вносили в систему «Путь» недостоверные сведения и «клиенты» имели право на пересечение государственной границы.



Также своим «клиентам», злоумышленники предлагали «услугу» по предоставлению документов, якобы удостоверяющих их непригодность к военной службе.



Стоимость «услуги» по перемещению через государственную границу составляла от 4 до 7 тысяч долларов с человека.



Желающих выехать за границу организатор подыскивал лично, с соблюдением правил конспирации через свои личные связи в определенных кругах и через специально созданный аккаунт в одном из мессенджеров.



Очередному уклоняющемуся махинаторы пообещали, что за 230 000 гривен переправят его за границу.



Однако благодаря оперативному реагированию СБУ удалось разоблачить преступную деятельность и перекрыть нелегальный «трафик».



Во время контроля за совершением преступления оперативники задокументировали передачу очередным призывником 100 000 гривен. Во время передачи второго транша на сумму 123 000 гривен правоохранители задержали отца организатора схемы.



В ходе проведения обысков по местам работы и в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли компьютерную технику, большое В Запорожье СБУ разоблачила группировку, которая специализировалась на незаконной переправке украинских граждан призывного возраста в страны ЕС.Организатором группы оказался гражданин Украины, который в настоящее время проживает за границей. К своей преступной деятельности он приобщил своего отца и знакомого, выполнявших его распоряжения.Миграционный бизнес они организовали под вывеской благотворительного фонда. Мужчинам призывного возраста, которые решили избежать мобилизации, они предоставляли документы о принадлежности лица к общественной организации с возможностью выезда за пределы Украины по гуманитарным вопросам. В дальнейшем «дельцы» вносили в систему «Путь» недостоверные сведения и «клиенты» имели право на пересечение государственной границы.Также своим «клиентам», злоумышленники предлагали «услугу» по предоставлению документов, якобы удостоверяющих их непригодность к военной службе.Стоимость «услуги» по перемещению через государственную границу составляла от 4 до 7 тысяч долларов с человека.Желающих выехать за границу организатор подыскивал лично, с соблюдением правил конспирации через свои личные связи в определенных кругах и через специально созданный аккаунт в одном из мессенджеров.Очередному уклоняющемуся махинаторы пообещали, что за 230 000 гривен переправят его за границу.Однако благодаря оперативному реагированию СБУ удалось разоблачить преступную деятельность и перекрыть нелегальный «трафик».Во время контроля за совершением преступления оперативники задокументировали передачу очередным призывником 100 000 гривен. Во время передачи второго транша на сумму 123 000 гривен правоохранители задержали отца организатора схемы.В ходе проведения обысков по местам работы и в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли компьютерную технику, большое

количество печатей и штампов неизвестного происхождения, бланки официальных органов и около полумиллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины один из членов группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и объявлено о подозрении в совершении указанного преступления.



Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на установление места нахождения организатора преступления и всех обстоятельств и причастных к сделке лиц.

Разоблачение правонарушения осуществляли сотрудники СБУ в Запорожской области совместно со следователями отдела полиции №1 Запорожского районного управления полиции ГУ ЧП в Запорожской области при процессуальном руководстве Вознесеновской окружной прокуратуры города Запорожья.