В Запорожье разоблачили коллаборанта - прокурор

Местному жителю Запорожья предъявили подозрение в распространении данных о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины.
Об этом 29 ноября сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, пророссийски настроенный запорожец, желая скорейшей оккупации города, добровольно собирал и передавал представителям страны-агрессора информацию о местах дислокации и перемещения украинских защитников в Запорожском регионе. Координаты отдельных подразделений ВСУ и подробное описание видов, количества военной техники и направлений ее перемещения он распространял через SMS и видеосообщения в закрытом Telegram-канале. Также оккупантов интересовали объекты инфраструктуры областного центра.
Став очевидцем ремонта украинской военной техники на одном из запорожских предприятий, мужчина передал оккупантам сведения о ее геолокации, количестве и состоянии.
Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК РФ. В ходе обысков по месту его жительства обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно с сотрудниками Управления СБУ в Запорожской области.
Об этом 29 ноября сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, пророссийски настроенный запорожец, желая скорейшей оккупации города, добровольно собирал и передавал представителям страны-агрессора информацию о местах дислокации и перемещения украинских защитников в Запорожском регионе. Координаты отдельных подразделений ВСУ и подробное описание видов, количества военной техники и направлений ее перемещения он распространял через SMS и видеосообщения в закрытом Telegram-канале. Также оккупантов интересовали объекты инфраструктуры областного центра.
Став очевидцем ремонта украинской военной техники на одном из запорожских предприятий, мужчина передал оккупантам сведения о ее геолокации, количестве и состоянии.
Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК РФ. В ходе обысков по месту его жительства обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно с сотрудниками Управления СБУ в Запорожской области.
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