В Запорожье произошел взрыв газа в частном доме

17:27 15 Март Киев, Украина

На территории частного домовладения в Запорожье произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадало два человека.





Так, мужчина 40-ка лет и 33-летняя женщина получили травмы после того, как в их доме в Шевченковском районе Запорожья взорвалась газовоздушная смесь. Пострадавших отправили в больницу.



Об этом сообщили в региональном управлении ГСЧС Так, мужчина 40-ка лет и 33-летняя женщина получили травмы после того, как в их доме в Шевченковском районе Запорожья взорвалась газовоздушная смесь. Пострадавших отправили в больницу.

Как сообщают спасатели, для обогрева дома хозяева использовали газовую духовку, что и привело к взрыву. Пожара при этом удалось избежать. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в результате утечки газа из газовой плиты произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Бойцы ГСЧС провели разборку аварийных конструкций.

От ГУ ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава.