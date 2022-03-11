В Запорожье перевернулось маршрутное такси

В одном из микрорайонов Запорожья произошла авария, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и столкнулся с маршрутным такси, в котором находилось 18 пассажиров.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.
Отмечается, что правоохранители установили, что водитель автомобиля Skoda, 1960 года, осуществляя выезд на улицу Уральскую, не предоставил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением мужчины 1980 года рождения.
Так, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Продолжаются следственные действия.
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