В Запорожье перевернулось маршрутное такси

16:40 16 Октябрь Киев, Украина

В одном из микрорайонов Запорожья произошла авария, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и столкнулся с маршрутным такси, в котором находилось 18 пассажиров.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

"Сегодня, 16 октября, около 9:00 утра... поступило сообщение о том, что на улице Чаривная в городе Запорожье произошла авария с пострадавшими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили, что водитель автомобиля Skoda, 1960 года, осуществляя выезд на улицу Уральскую, не предоставил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением мужчины 1980 года рождения.

"В результате чего произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса. На момент аварии в салоне находилось 18 пассажиров. Водителя микроавтобуса и двух его пассажиров, личные данные которых в настоящее время устанавливаются, с телесными повреждениями доставили в больницу. По словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Так, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Продолжаются следственные действия.