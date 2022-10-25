В Запорожье обнаружили тела новорожденных детей

16:51 25 октября Киев, Украина

Тела двух младенцев нашли в Шевченковском районе в городе Запорожья.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

"24 октября в 18:22 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в Шевченковском районе возле строительства между бетонными насыпями женщина заметила труп маленького ребенка. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили еще одного мертвого младенца", - говорится в сообщении.

Тела детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.



Полиция ищет свидетелей, очевидцев происшествия и роженицу. Открыто уголовное производство по факту преднамеренного убийства.



Ранее, на Харьковщине женщина задушила новорожденную дочь и выбросила в туалет.



В Тернопольской области женщина оставила новорожденного ребенка в сумке на территории заброшенного завода. Малыша доставили в больницу с переохлаждением. Женщину позже нашли полицейские.



А в Мелитополе нашли мертвого новорожденного ребенка в мусорном баке. Младенец был завернут в полотенце. Признаков насильственной смерти не было.