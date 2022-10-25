В Запорожье обнаружили тела новорожденных детей

Тела двух младенцев нашли в Шевченковском районе в городе Запорожья.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Тела детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Полиция ищет свидетелей, очевидцев происшествия и роженицу. Открыто уголовное производство по факту преднамеренного убийства.
Ранее, на Харьковщине женщина задушила новорожденную дочь и выбросила в туалет.
В Тернопольской области женщина оставила новорожденного ребенка в сумке на территории заброшенного завода. Малыша доставили в больницу с переохлаждением. Женщину позже нашли полицейские.
А в Мелитополе нашли мертвого новорожденного ребенка в мусорном баке. Младенец был завернут в полотенце. Признаков насильственной смерти не было.
Полиция ищет свидетелей, очевидцев происшествия и роженицу. Открыто уголовное производство по факту преднамеренного убийства.
Ранее, на Харьковщине женщина задушила новорожденную дочь и выбросила в туалет.
В Тернопольской области женщина оставила новорожденного ребенка в сумке на территории заброшенного завода. Малыша доставили в больницу с переохлаждением. Женщину позже нашли полицейские.
А в Мелитополе нашли мертвого новорожденного ребенка в мусорном баке. Младенец был завернут в полотенце. Признаков насильственной смерти не было.
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