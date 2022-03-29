20:55 29 марта Киев, Украина

В администрации Запорожской области сообщили о срыве эвакуационных коридоров — транспорт не пропустила российская сторона.



Из Запорожья не смогли выехать 70 автобусов и грузовиков, а в Запорожье не смогли приехать колонны из Энергодара и Бердянска.



Орки сегодня не пропустили НИКАКУЮ КОЛОНУ!!!

НЕ дождались «зеленого коридора» около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья!!

НЕ смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара!!

НЕ смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска!!

Переговоры продолжаются!! Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы ЛЮДИ доехали до городов назначения!!