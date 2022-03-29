В Запорожье не смогли приехать колонны из Энергодара и Бердянска

20:55 29 марта Киев, Украина

В администрации Запорожской области сообщили о срыве эвакуационных коридоров — транспорт не пропустила российская сторона.

Из Запорожья не смогли выехать 70 автобусов и грузовиков, а в Запорожье не смогли приехать колонны из Энергодара и Бердянска.

Орки сегодня не пропустили НИКАКУЮ КОЛОНУ!!!
  • НЕ дождались «зеленого коридора» около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья!!
  • НЕ смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара!!
  • НЕ смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска!!
Переговоры продолжаются!! Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы ЛЮДИ доехали до городов назначения!!