В администрации Запорожской области сообщили о срыве эвакуационных коридоров — транспорт не пропустила российская сторона.
Из Запорожья не смогли выехать 70 автобусов и грузовиков, а в Запорожье не смогли приехать колонны из Энергодара и Бердянска.
Орки сегодня не пропустили НИКАКУЮ КОЛОНУ!!!
Из Запорожья не смогли выехать 70 автобусов и грузовиков, а в Запорожье не смогли приехать колонны из Энергодара и Бердянска.
Орки сегодня не пропустили НИКАКУЮ КОЛОНУ!!!
- НЕ дождались «зеленого коридора» около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья!!
- НЕ смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара!!
- НЕ смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска!!
Переговоры продолжаются!! Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы ЛЮДИ доехали до городов назначения!!
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии